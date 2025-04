Diciannovenne morto in strada a Bologna, due indagati 

Bologna. Le voci in strada la sera di un giorno festivo, i toni che si alzano, una lite. Poi improvvisamente il silenzio. Questo hanno sentito i residenti di via Colombi, dove Eddine Bader Essefi, arrivato cinque anni fa dalla Tunisia come migrante, ha concluso la sua vita. Caduto in terra, non si è più rialzato dall'asfalto della periferia di Bologna. Inutili i tentativi di rianimarlo del 118: il 19enne è stato dichiarato morto qualche ora dopo all'ospedale Maggiore. Su quello che è effettivamente successo intorno alle 22 del 25 aprile, all'angolo con via Buozzi nel cuore della zona Barca, a poche centinaia di metri dal portico del Treno dove sembra sia iniziata la lite e dietro la parrocchia di Sant'Andrea, dovranno far luce i carabinieri e la Procura.

La fidanzata di Bader, come veniva chiamato da tutti il ragazzo, ha raccontato che è stato aggredito per motivi banali. «Il mio ragazzo era un po' ubriaco, però era lucido. Ha iniziato a litigare con questo ragazzo o meglio con questo signore, che ha deciso di aggredirlo perché il mio ragazzo gli ha detto “togli i soldi”. Da lì ha alzato le mani. Non so per cos'erano i soldi», ha raccontato ai microfoni di E'tv e Mediaset. Bader è quindi scappato e da lì la giovane, minorenne, ha detto di non aver più visto cos'è successo.

Lo ha trovato poco dopo, disteso in terra. Bader è caduto e ha sbattuto la testa sul bordo di un marciapiede. A prenderlo di mira sarebbero stati in particolare due uomini sui 30 anni, un italiano e un nordafricano. Non è chiaro se sia stato anche investito e colpito con uno scooter. In ogni caso i due entrati in contatto con lui sono stati indagati, a piede libero, per omicidio preterintenzionale. Non sarebbero ancora stati sentiti formalmente. Domani il pm Andrea De Feis darà l'incarico per l'autopsia.

RIPRODUZIONE RISERVATA