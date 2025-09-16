Diciannove punti in due giornate: l’Isola ora sogna 

Due giornate di campionato, tre squadre nelle prime cinque, 19 punti sui 30 disponibili (senza considerare che nel primo turno sono stati disputati due derby e quindi era impossibile che tutte facessero bottino pieno). L’avvio delle isolane in Serie D è più che incoraggiante: quasi si potrebbe dire che apra a scenari impensabili alla vigilia. La matricola Monastir è addirittura a punteggio pieno, la Cos (ripescata appena due mesi fa dopo la retrocessione in Eccellenza) è terza col Latte Dolce, protagonista di un’altra ottima partenza di torneo, il Budoni sconfitto all’esordio si è riscattato subito e l’Olbia, club sul quale aleggiavano (e aleggiano ancora) nubi scure, ha colto due pareggi che rinfrancano e scacciano i cattivi pensieri.

Dunque: sarà un anno felice per le società isolane? Calma. Due gare sono poche per esprimere un giudizio che abbia valore. Sono necessarie altre prove, con avversarie realmente quotate, per capire dove si potrà arrivare. La scorsa stagione molti pensavano che la pattuglia sarda avrebbe facilmente conquistato la salvezza e si è visto come è andata: l’Olbia ha tagliato il traguardo solo dopo il rientro in rosa di Ragatzu dopo essere stata ultima, il Latte Dolce lanciatissimo nel girone di andata si è quasi fermato nel ritorno e solo sul traguardo ha evitato i playout, Cos e Ilvamaddalena sono retrocesse dopo aver perso gli spareggi (poi i sarrabesi sono stati ripescati), l’Atletico Uri è sceso direttamente in Eccellenza. Quindi, «piedi per terra» come giustamente ha detto Marcello Angheleddu, tecnico del Monastir dei miracoli. Ma cominciare bene come accaduto stavolta è certo un buon viatico per essere ottimisti. E sembra ci siano tutte le carte in regola per fare bene. Molto bene.

