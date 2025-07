Diciannove nuovi marescialli per le stazioni del litorale 

Stazioni dell’Arma nel litorale e nelle principali località turistiche con più carabinieri: sono arrivati ieri mattina, nel comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, 19 nuovi marescialli come previsto dal piano di potenziamento estivo disposto dal Comando Generale. Molti saranno in servizio proprio nei presidi coordinati dalla compagnia di Quartu.

Ricevuti dal comandante provinciale Luigi Grasso, i militari presteranno servizio per tutta la stagione estiva nelle stazioni dei carabinieri delle località a maggiore vocazione turistica, «contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio e alla tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali», come evidenziano dal comando provinciale di Cagliari. Il generale Grasso ha ribadito l’importanza del ruolo svolto dai carabinieri all’interno del tessuto sociale, nonché il valore dei servizi di prossimità, fondamentali per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini.

Non si tratta dell’unica novità per l’Arma. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di ulteriori 19 militari, destinati al potenziamento di altri presidi territoriali dei Carabinieri in questo periodo estivo. (m. v.)

