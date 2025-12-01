Diciannove licenziamenti all’ospizio 

Il bilancio della casa dell’anziano “Passeroni” di Calasetta, gestita dalla cooperativa Dimensione Umana, è pesante: 19 persone licenziate e 22 anziani trasferiti a Iglesias.

La presidente fornisce la versione della cooperativa, in risposta alle polemiche emerse dopo la decisione dell’Amministrazione comunale e la vicenda legale che ha coinvolto il Comune. «Non abbiamo mai messo in discussione la scadenza del contratto - dice Anna Maria Cabriolu - la cooperativa ha sempre rispettato gli impegni con il Comune, ma la delicatezza del servizio, rivolto a persone fragili, ha portato la Dimensione Umana a continuare a lavorare con diligenza e responsabilità, nonostante la mancata indizione di una nuova gara. Abbiamo cercato di mantenere il servizio fino a che non fosse stato possibile un passaggio di consegne ordinato». La rottura è arrivata con l’ordinanza sindacale di sgombero, firmata nel 2024, che seguiva un’ispezione dei Carabinieri del Nas. «Nonostante il controllo non avesse riscontrato carenze per noi significative nella struttura - dice la presidente - il sindaco ha deciso di procedere con lo sgombero. Ma la casa per anziani era sicura, come confermato dalle relazioni dei vigili del fuoco e dei Nas». La cooperativa parla di «un comportamento “rigido” da parte del sindaco Antonello Puggioni, che non ha mai mostrato disponibilità al dialogo». Il contrasto è culminato in una causa legale, dove la cooperativa ha cercato di stabilire se il Comune dovesse assumersi un ruolo nel garantire la continuità del servizio per gli anziani. «Gli ospiti della struttura sono le vere vittime di questa vicenda», ribadisce Anna Maria Cabriolu, rimarcando che «l’ordinanza di sgombero non ha tenuto conto della fragilità degli anziani».

Sulle dichiarazioni della cooperativa, Puggioni precisa che «il contratto al nostro ingresso in amministrazione era già scaduto. I Nas hanno rilevato, al contrario da quanto si dice, incongruenze sanitarie, strutturali e amministrative chiedendo al sindaco interventi risolutivi. Ci sono gli atti e io non mi invento nulla. Smentisco il mancato dialogo: ho incontrato più volte la presidente Cabriolu e anche i lavoratori. Poi si è giunti all’ordinanza del Tribunale che ha chiarito che per ogni giorno oltre la scadenza la cooperativa avrebbe dovuto pagare 600 euro. Non ho chiuso io la casa Passeroni».

