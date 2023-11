Diciannove ceri per la pace 

Diciannove ceri. Diciannove fiammelle, ognuna per un rione della città. Accese come segno di luce, calore e speranza per chiedere la grazia. Allora, era il 1812, il voto alla Madonna delle Grazie era quello per liberare la città dalla peste. Un voto che da oltre due secoli, ogni anno, Nuoro rinnova con un cerimoniale solenne iniziato ieri mattina con l’amministrazione cittadina guidata da Andrea Soddu che ha accolto in Municipio e donato i 19 ceri. Poi l’incontro con la processione religiosa guidata dal vescovo Antonello Mura, la messa solenne e l’accensione delle diciannove fiammelle votive. «In questo tempo così oscuro e ambiguo – ha detto monsignor Antonello Mura – è doveroso chiedere la pace. Mi sembra un dovere come cittadini e un compito come credenti avere in dono la grazia della consapevolezza di quanto accade vicino e lontano da noi»

Ritrovare la comunità

Il vescovo si è rivolto alla sua comunità, parlando della guerra in Ucraina, in Israele e Palestina, delle rotte dei migranti, e dei femminicidi e della giovane Giulia Cecchetin. Dei tanti giovanissimi nuoresi, travolti dalla droga e dall’alcol. Ha chiesto a di ritrovare il senso dell’altro, di accoglienza come una madre, come Maria. Ad ascoltare, agire, ad avere «un sussulto di umanità osservando la realtà quotidiana». Ad agire ognuno per il suo piccolo e rifuggire dall’indifferenza. «Non deleghiamo ad altri, alle agenzie educative temi che devono passare dalla vita quotidiana nel quale si impara il rispetto per la dignità e la libertà di ogni persona. Oggi – ha sottolineato – tante grida cadono nel vuoto e tanti lamenti non trovano orecchie attente. Per raggiungere tutte le finalità di aiuto, la fede non è mai un ostacolo e i cristiani un sostegno. Nessuno chiuda le orecchie nei compiti che è chiamato a portare avanti». Mura ha parlato del mondo distratto in cui viviamo, di una comunità che deve riappropriasi del senso materno rappresentato da Maria.

Maternità sociale

«Oggi - ha detto – siamo inondati da notizie locali, nazionali e internazionali cariche di interrogativi talvolta senza risposta con l’unica certezza di alimentare smarrimento e sfiducia». Usa l’esempio di Maria «donna e madre» del suo «coraggio di scegliere, di andare controcorrente lottando e realizzando il sogno accogliere un figlio chiamato Gesù, custodirlo e proteggerlo maternamente, educandolo». Quel coraggio che chiede nel reagire a soprusi, «nell’aiutare chi è in difficoltà». Il vescovo ha una parola per ogni ingiustizia, che ci allontana dalla «maternità sociale. Riflettiamo oggi per una umanità che continua a contare morti innocenti, violenze indicibili, ingiustizie palesi pagate a caro prezzo. Non sono numeri, sono donne e uomini come noi e l’indifferenza non sarà mai un rimedio né verso i vicini né per i lontani. Quanti figli dobbiamo perdere, quanta violenza vogliamo accettare, quante ingiustizie sopportare e quanti soprusi archiviare». Chiede «un sussulto di umanità osservando la realtà quotidiana».

RIPRODUZIONE RISERVATA