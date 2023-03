«Diciamo no all’eolico a Su Nuraxi» 

«Ho cercato di dissuaderli, di far capire loro che ci troviamo in un sito sensibile ma non so se ci sono riuscito. Non mi sembrano interessati all’argomento, benché conoscano bene il territorio. Viaggiano sui grandi numeri, magari presentano venti progetti e sono disposti a rinunciare a cinque. Spero che tra questi cinque ci sia quello previsto a Barumini», dice Zucca al telefono. L’atto politico è stato reso ufficiale da una nota dell’amministrazione. «L’impianto comprometterebbe non solo il paesaggio del nostro territorio ma, soprattutto, l’immagine del complesso archeologico Unesco di Su Nuraxi con importanti ripercussioni negative, anche turistiche, su uno dei luoghi simbolo dell’isola – sottolinea il sindaco –. La nostra non è una posizione preconcetta e siamo sensibili alla questione energetica ma non possiamo accettare un progetto calato dall’alto che contrasta con la politica di sviluppo del territorio».

Barumini dice no all’eolico a Su Nuraxi. Il progetto per la realizzazione di un impianto intorno all’area che ospita il sito millenario patrimonio dell’Unesco è stato rispedito al mittente dal Consiglio comunale. Il voto decisivo dell’Aula è arrivato durante la seduta di giovedì pomeriggio a pochi giorni dall’incontro tra il sindaco Michele Zucca e una referente della società GRV Wind Sardegna 6 srl che il 10 febbraio scorso ha depositato il progetto al Ministero.

L’incontro

«Ho cercato di dissuaderli, di far capire loro che ci troviamo in un sito sensibile ma non so se ci sono riuscito. Non mi sembrano interessati all’argomento, benché conoscano bene il territorio. Viaggiano sui grandi numeri, magari presentano venti progetti e sono disposti a rinunciare a cinque. Spero che tra questi cinque ci sia quello previsto a Barumini», dice Zucca al telefono. L’atto politico è stato reso ufficiale da una nota dell’amministrazione. «L’impianto comprometterebbe non solo il paesaggio del nostro territorio ma, soprattutto, l’immagine del complesso archeologico Unesco di Su Nuraxi con importanti ripercussioni negative, anche turistiche, su uno dei luoghi simbolo dell’isola – sottolinea il sindaco –. La nostra non è una posizione preconcetta e siamo sensibili alla questione energetica ma non possiamo accettare un progetto calato dall’alto che contrasta con la politica di sviluppo del territorio».

L’impianto

Il progetto – ora in attesa delle valutazioni tecniche – prevede l’installazione di 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 6,6 megawatt e una potenza complessiva di 112,2. Si tratta di pale eoliche alte 200 metri che interessano oltre a Barumini, anche i comuni di Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, con opere di connessione che arriverebbero a toccare anche i territori di Genoni, Gesturi e Nuragus.

Turismo e ambiente

Tra le altre motivazioni indicate nel documento approvato dal Consiglio ci sono «la capacità di attrazione turistica a livello regionale, statale e internazionale riconosciuta grazie all’inserimento del complesso nuragico nella lista dei beni patrimonio dell’Unesco» e il fatto che «la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico costituisce un elemento importante di difesa e salvaguardia dell’ambiente, elemento irrinunciabile per la promozione dei valori fondati sulla nostra comunità e anche per la valorizzazione turistica dei territori», spiegano dal Comune.

La comunità

«Il progetto metterebbe a rischio tutti gli sforzi, presenti e futuri, portati avanti dalla comunità di Barumini per tutelare e valorizzare le bellezze storico e archeologiche del territorio – sottolinea il vice sindaco e assessore al Turismo e Cultura, Emanuele Lilliu – si tratta di azioni che, nel tempo, hanno creato un modello di buona gestione di uno dei siti archeologici più conosciuti al mondo e che rappresenta un volano di sviluppo per tutta la Sardegna».

