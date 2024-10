«Diciamo no ai giganti del vento» La scuola contro gli ecomostri 

Mentre le firme per la legge di iniziativa popolare “Pratobello 24” venivano consegnate al presidente del Consiglio regionale, i Cobas Scuola Sardegna sono scesi in piazza a Cagliari e si sono uniti alla lotta dei Comitati contro la speculazione energetica. Ieri, la maggior parte delle scuole dell’Isola si sono fermate e hanno proclamato così uno sciopero contro i «giganti del vento». Non dunque solo una protesta contro le condizioni del sistema educativo, ma una mobilitazione più ampia, che coinvolge l’intera Isola contro la crescente minaccia di sfruttamento delle risorse energetiche «a fini esclusivamente mercantili».

No alla colonizzazione

Il sindacato da tempo sostiene la necessità di sensibilizzare la popolazione, e in particolare il mondo della scuola, sugli impatti delle politiche energetiche e territoriali. «Qui siamo solo una rappresentanza, ma i riscontri che abbiamo dalle scuole sarde è positivo: è importante esserci e aderire per richiamare l’attenzione sul rischio di una nuova colonizzazione economica», spiega il leader regionale Nicola Giua, «la lotta sarà lunga. La raccolta firme è stata un primo importante passo, che ha unito il popolo sardo contro una prospettiva che vede la Sardegna sempre più vittima di sfruttamento».

La scuola pubblica

Lo sciopero, ribadiscono i manifestanti, non si limita a contestare la situazione della scuola pubblica, ma si rivolge contro una serie di misure che penalizzano la Sardegna in vari ambiti. Prima fra tutte appunto la speculazione energetica, che «vede l’Isola come terreno di conquista per investitori interessati unicamente al profitto. E questo avviene in un contesto normativo che permette questa colonizzazione e che esclude i sardi dalle decisioni sul futuro delle risorse del territorio. Vogliamo una vera autodeterminazione delle nostre risorse energetiche», prosegue Giua, sottolineando l’urgenza di rivedere le politiche attuali in favore di uno sviluppo più equo e sostenibile per la Sardegna.

«Operazione scellerata»

«Bisogna fermare questo scempio», attacca Elettra Gaviano, insegnante, «si tratta di un'operazione scellerata, inutile e dannosa. Non solo le pale eoliche e le strutture per convogliare l'energia sono veri e propri ecomostri, ma la realizzazione del doppio cavo sottomarino rischia anche di avere un forte e disastroso impatto ambientale e di minacciare gli ecosistemi marini», e poi, prosegue, «le centrali e le stazioni elettriche che sorreggono il sistema eolico producono un grande e pericoloso inquinamento elettromagnetico», senza dimenticare che «non vi è alcun beneficio economico o ricaduta positiva per i sardi: l'energia eolica è destinata ad altre regioni».

Per Bianca Locci, insegnante a Cagliari, siamo davanti a un violento paradosso, «in nome di un'energia green sradicano alberi, deturpano il paesaggio e tolgono la terra agli agricoltori. Il disboscamento e la cementificazione non sono affatto operazioni “green”».

Lo sciopero dei Cobas ha l’obiettivo anche di dire no a qualsiasi forma di militarizzazione: «Diciamo no alle servitù militari e alla continua crescita delle spese militari. Siamo un popolo in marcia che non intende più accettare passivamente le decisioni calate dall’alto e che vuole riprendere in mano il proprio destino».

