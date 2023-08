Dichiarato lo stato di calamità naturale 

Dopo il vasto incendio di domenica il Comune dichiara lo stato di calamità naturale. Il bilancio dopo il passaggio della lingua di fuoco alimentata dal forte maestrale è pesante: 22 ettari di territorio ridotti in cenere.

«L’incendio di vaste dimensioni ha causato danni alle aziende nei pressi di via Fiume e lungo viale Poetto, nonché ai terreni di alto pregio ambientale del parco di Molentargius», si legge nella delibera approvata ieri dalla Giunta comunale. Nel documento si parla anche di «notevoli danni ad attività, abitazioni, strutture private, reti tecnologiche pubbliche, fauna, flora, suolo, acque, materiali e mezzi privati».

Danni che si conta di affrontare con le risorse della Regione: nel collegato alla finanziaria è previsto un fondo dedicato di 2 milioni per l’Isola, e a Quartu - fra i Comuni più danneggiati dal fuoco durante lo scorso fine settimana - dovrebbe andare una fetta importante. «Utilizzeremo le risorse del contributo per risanare i territori colpiti dagli incendi, in particolare Molentargius», commenta il sindaco Graziano Milia dopo il sopralluogo insieme all’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu. «Con l’assessore, che ringrazio, abbiamo discusso anche sul futuro del parco, e c’è la piena condivisione sulla necessità di rafforzare strutture e personale», ha aggiunto Milia. Poi i ringraziamenti del sindaco ai volontari dell’associazione Oikos che giovedì, armati di sacchi e guanti, hanno organizzato una pulizia extra lungo il tratto del canneto di via Fiume divorato dalle fiamme per rimuovere vetro e altri rifiuti pericolosi rimasti fra la cenere.

