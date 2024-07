Dichiarata la calamità naturale «L’acqua irrigua è insufficiente» 

La mancanza di piogge preoccupa anche il Comune di Villacidro, che ha deliberato nei giorni scorsi lo stato di calamità naturale «per il perdurare della siccità su tutto il territorio comunale, che sta creando ingenti danni agli agricoltori e allevatori», inviando la segnalazione alla Regione, alle agenzie Laore e Argea, alla Protezione Civile.

«La situazione è grave in tutta la Sardegna. Il giorno che abbiamo inviato la segnalazione altri 42 Comuni hanno comunicato in Regione lo stato di calamità per siccità», specifica il vicesindaco e assessore all'Agricoltura, Dario Piras, «la mancanza di piogge unita all'afa e al vento caldo di levante sta danneggiando le colture, provocando problemi agli animali e alle persone, fra cui colpi di calore e malesseri. La segnalazione in Regione è un atto dovuto e necessario: Villacidro è un paese ad altissima vocazione agricola e agropastorale», conclude Piras.

Si chiede alla Regione la realizzazione di infrastrutture ad hoc per risolvere in maniera strutturale i problemi legati all'emergenza idrica. «Abbiamo continue segnalazioni da parte degli associati sul fatto che il quantitativo d'acqua concesso non sia sufficiente», conferma Matteo Cabriolu, direttore dell'Associazione Agricoltori Villacidresi.

L'emergenza è sentita anche nei settori collegati al lavoro nei campi, come racconta Silvia Muscas, apicoltrice: «I vasi di miele sono vuoti. La produzione è un quarto di quella solita, i fiori non hanno nettare. Produciamo miele da tre generazioni, mai vista una stagione del genere». (m. m.)

