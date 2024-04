Dichiarata guerra alle blatte: chiude l’asilo di via Pola 

Interventi di disinfestazione da blatte ad Assemini. La Proservice servizio antinsetti della Città Metropolitana inizierà oggi, dalle 8.30 alle 10.30, gli interventi in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria nelle vie Bellini, Porrino, Verdi e Paganini. Si proseguirà il 12 aprile nelle vie Donizetti, Rossini e Udine, il 16 aprile nelle vie Piras, Pintus, Spano e Mameli e infine il 17 aprile nelle vie Garau, Pitzolo, Capri e Risorgimento.

Valide le solite raccomandazioni quando si effettuano questi interventi: si raccomanda di allontanare dalla strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e tutto quello che può essere utilizzato a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici. Gli infissi esterni dovranno restare chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. Inoltre è disposto il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

Per un intervento di deblattizzazione domani dalle 12 sarà chiusa anche la scuola dell'infanzia Collodi in via Pola.Trattandosi di un’operazione rischiosa per l’igiene ambientale e l’incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura della scuole per le 48 ore successive all’intervento. Pertanto la riapertura della scuola è prevista per il 14 aprile dopo che gli ambienti saranno aerati e verranno puliti i locali disinfestati.