Dicembre caldo, il termometro sfiora i ventiquattro gradi 

Mentre nel nord Italia si viaggia verso quota zero gradi, la Sardegna ha riscoperto temperature pressoché primaverili, con ampi sprazzi soleggiati alternati a qualche pioggia. A pochi giorni dall’inizio dell’inverno, a Cagliari si sono sfiorati i 24 gradi: sia di mattina che al pomeriggio, il litorale del Poetto si è ripopolato di persone che passeggiavano, facevano jogging o prendevano il sole. In tutta l’Area Metropolitana, poi, le temperature massime hanno oscillato tra i 20 ed i 22 gradi, mentre i 23 gradi si sono superati sia a Bari Sardo che a Castiadas, mentre i 22 si sono raggiunti a Villaputzu, Tertenia e San Vito.

Il caldo inatteso

«Questa settimana, vigilia della prossima natalizia», chiarisce Alessandro Gallo, l’esperto di Meteo Network Sardegna, «è caratterizzata da temperature gradevoli per gran parte della giornata: in particolare nelle regioni del centro-sud, dunque anche sulla nostra Sardegna. Analizzando i modelli in quota e al suolo, l'aria artica si è lentamente spostata dalla Norvegia sul versante atlantico. La spinta depressionaria ha richiamato aria mite e umida sull’Isola, dove lo zero termico si è collocato a circa 3 mila metri». Insomma, per dirla in parole povere, la circolazione di aria fredda in alta quota ha richiamato quella calda al suolo che, nelle scorse ore, ha regalato all’intera regione delle temperature più che primaverili. Caldo che, però, non ha impedito la presenza di temporali, alcuni dei quali anche con quasi 30 millimetri di pioggia caduta nel corso della giornata.

L’arrivo del maltempo

Ma la parentesi primaverile ha le ore contate, visto che gli esperti annunciano che nelle regioni del Nord sono in arrivo correnti fredde, con associate precipitazioni nevose anche a bassa quota. Il rischio è quello di nuovi nubifragi su Liguria, Toscana e sui settori tirrenici. «Anche la Sardegna risentirà del maltempo seppure in tono minore», prosegue il meteorologo, «avremo piogge intermittenti che tenderanno ad insistere sul settore di Nord-Ovest, con cumulati intorno ai 20/30 millimetri nell’arco delle 12 ore». I nuvoloni che rischiano di scatenare brevi temporali su diverse province sarde dovrebbero comparire già dalle prime ore del mattino di oggi, per poi proseguire sino a domani. «Bisogna comunque avere un po’ di pazienza», sottolinea l’esperto, «perché la tendenza comunque indica ampie schiarite nel fine settimana».