«Dibattito sull’Autonomia, la Sardegna è assente» 

Mentre l’Italia si prepara a ridisegnare il proprio regionalismo con la riforma Calderoli sull’autonomia differenziata, la Sardegna rischia di restare in silenzio su un tema importante come quello del rafforzamento dello Statuto speciale e la tutela dei propri poteri autonomistici. È l’allarme lanciato dai Riformatori Sardi durante un incontro pubblico tenutosi ieri a Cagliari.

Al confronto, organizzato per approfondire il ruolo delle norme di attuazione dello Statuto come strumento per garantire e rafforzare le peculiarità dell’Isola, moderato da Gabriella Massidda, hanno partecipato Michele Cossa dei Riformatori, i costituzionalisti Tommaso Edoardo Frosini e Gianmario Demuro, il capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale Umberto Ticca e il consigliere regionale Dem Roberto Deriu.

L’indebolimento

Secondo Michele Cossa, la Sardegna è assente dal dibattito sull’autonomia differenziata. «Mentre a livello nazionale si delinea un nuovo assetto del regionalismo, con un preoccupante livellamento delle Regioni e un indebolimento degli Statuti speciali, la politica sarda evita il nodo centrale: il destino dei nostri poteri speciali», afferma Cossa. «Un errore grave, soprattutto in un momento storico in cui la Sardegna dovrebbe porre con forza al Governo e al Parlamento le proprie prerogative e le politiche necessarie per colmare il divario dell’insularità e dovremmo dare all’Isola gli strumenti per essere realmente competitiva nel mercato globale».

I costituzionalisti hanno fatto chiarezza sulle implicazioni giuridiche dell’autonomia differenziata per una Regione a Statuto speciale. «La recente sentenza della Corte costituzionale sulla legge per l’autonomia differenziata chiarisce che la Sardegna può ottenere maggiori forme di autonomia solo seguendo le procedure previste dallo Statuto, ossia attraverso le norme di attuazione», precisa Frosini.

I diritti

Demuro ricorda, invece, che queste norme rappresentano la chiave per garantire i diritti dei cittadini sardi: «La nostra autonomia è sancita dallo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale. Le norme di attuazione, che hanno rango primario e sono scritte in intesa con lo Stato, costituiscono il miglior strumento per concretizzare i bisogni e le aspirazioni della Sardegna».

Anche Umberto Ticca sottolinea la necessità di un’azione decisa: «Abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale sull’autonomia differenziata e sull’urgenza di attuare le norme dello Statuto speciale. Questa è l’unica strada per sostenere lo sviluppo dell’Isola».

