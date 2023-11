Dibattito sulla legalità 

Tanti studenti, ma anche genitori e cittadini, comprese le vittime dei recenti attentati compiuti a Gavoi. Ieri l’incontro su “Sviluppo, coesione sociale e legalità” ha richiamato molte presenze, anche dei vertici delle forze dell’ordine, nell’istituto Ciusa. Il prefetto, Giancarlo Dionisi, ha espresso soddisfazione. C’erano il sindaco Salvatore Lai, il parroco don Michele Casula e la dirigente scolastica Silvia Meloni.

La preside ha sottolineato «la profonda utilità del confronto che ha dato ai ragazzi anche un senso nuovo e diverso della presenza delle forze dell’ordine e delle istituzioni». Il sindaco Lai «ha ringraziato il prefetto per la sua presenza utile e fortemente educativa per i cittadini e per i ragazzi». Dionisi si è impegnato a tornare a Gavoi e incontrare altri Comuni.

