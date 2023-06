Dibattito sul parco eolico nel teatro di Sant’Antonio 

Il parco eolico che dovrebbe sorgere in località Perd’e Cuaddu sarà oggetto di dibattito il 17 luglio prossimo nel teatro di Sant’Antonio ad Isili. Si tratta di un’inchiesta cosiddetta pubblica a seguito della quale chi ha partecipato potrà presentare delle osservazioni in forma scritta trasmettendole alla Regione, al servizio Via (valutazione impatto ambientale).

Il progetto - installazione di 5 pale eoliche in una zona che ricade nei territori di Isili, Nuragus, Nurallao e Genoni - è stato fortemente osteggiato dagli amministratori del territorio e dai cittadini. Il comitato di difesa che si è costituito spontaneamente ha indetto diverse assemblee per sensibilizzare la popolazione sull’impatto che tale impianto potrebbe avere sul territorio. L’impresa ha così accolto l’invito del sindaco di Isili Luca Pilia a un confronto pubblico. La preoccupazione maggiore è la conseguenza che un parco di tale portata potrebbe avere sulla flora e la fauna. Parte di quest’area è stata già in parte coperta da un parco fotovoltaico che peraltro non ha avuto nessuna ricaduta nel territorio, né occupazionale né come risparmio per i cittadini. Inoltre i sindaci hanno sempre contestato le modalità con cui vengono portate avanti questo tipo di iniziative, senza il coinvolgimento del Comune in cui ricadono i lavori e le opere. Il parco andrebbe inoltre a collidere con l’idea di sviluppo legata proprio all’ambiente, all’archeologia, alla tradizione, al patrimonio culturale.

