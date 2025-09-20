Dibattito sul film le lacrime di Gaza  

La sala di casa Ofelia era gremita venerdì sera per la proiezione del film “Tears of Gaza”, organizzata dall’associazione Sestu Po sa Palestina, con la collaborazione dell’associazione Sardegna Palestina.

«Noi seguiamo tutte le manifestazioni con l’intento di coinvolgere più persone possibili per la causa palestinese», ha raccontato Graziella Satta, di Sardegna Palestina, «dopo il sette ottobre c’è un crescente coinvolgimento». Anche il film, diretto da Vibeke Løkkeberg, ha colpito e anche sconvolto il pubblico, mostrando la tragedia di questa guerra infinita, attraverso gli occhi dei bambini. «Sono felice di essere cresciuta a Sestu», ha raccontato Halam Hamdaiam, attivista di origine palestinese, «dove ho potuto coltivare tanti rapporti umani creando una comunità. La nostra forza è insieme, e se siamo persone buone non possiamo restare indifferenti davanti alle ingiustizie». Un dibattito ha chiuso la serata. (g.l.p.)

