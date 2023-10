Dibattito sui gettoni di presenza dei consiglieri 

Seduta straordinaria per il Consiglio comunale di Sestu, in prima convocazione martedì alle ore 18.30 e in seconda giovedì alla stessa ora nell’aula consiliare del Comune, in via Scipione.

All’ordine del giorno sono la determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, l’adozione dello studio di “Rideterminazione del reticolo idrografico e approfondimento dello studio idrogeologico esteso all’intero territorio comunale mediante modello bidimensionale”, infine “l’approvazione della variante non sostanziale e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’intervento di riqualificazione della rete idrica del Comune di Sestu, lotto B”.

Come sempre, sarà possibile seguire la seduta in diretta dal canale YouTube Comune di Sestu Città Metropolitana di Cagliari, e il verbale sarà pubblicato sul sito del Comune.

