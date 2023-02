Dibattito su come affrontare un lutto 

Un libro forse non guarisce, ma può fare molto. Come nel caso di “D’amore”, di Beatrice Zerbini, che sarà presentato a Casa Ofelia a Sestu sabato alle 17. Organizza la Fidapa di Sestu e saranno presenti l’autrice, la sindaca Paola Secci, la psico-oncologa Nadia Brusasca, la presidente di Fidapa e di “Mai più sole contro il tumore” Albachiara Bergamini, la presidente dell’ordine degli Psicologi Angela Quaquero e la presidente Fidapa Sestu Monica Tascedda.

«Un libro che attraversa ed esplora il vortice mai quieto delle relazioni umane, mettendone a fuoco le emozioni e i sentimenti, restituendo a chi legge non solo una poesia semplice, diretta e coinvolgente, sorgiva nel ritmo dei versi, ma anche uno strumento di condivisione e di potente immedesimazione. Nella lettura si ritrovano le tematiche del dolore, del lutto, della memoria (alzheimeriana), dell'abbandono, dell'esperienza amorosa in ogni sua declinazione, con i suoi slanci di spiccata passione e con le sue perdite, senza dimenticare di lasciare una chiave di salvezza, ironica e leggera, cifra di un percorso unitario e organico che caratterizza i libri di Zerbini», come spiega nella prefazione, Alberto Bertoni. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA