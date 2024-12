Dibattito in tilt, tappe forzate per la manovra  

Si incarta l’esame della manovra in commissione Bilancio alla Camera e quindi slitta l’approdo in Aula, che finora era previsto per domani, con le opposizioni che bocciano la poca chiarezza di tempi e contenuti di un provvedimento che il governo «sta di fatto riscrivendo» e chiedono un intervento del ministro dell’Economia in commissione.

Lo stipendio dei 17

Non si placano, intanto, le polemiche per l’emendamento dei relatori che equipara il compenso dei ministri non parlamentari a quelli eletti. Un incremento che, calcola il Sole24 Ore, sarà di 7.193 euro al mese per 17 componenti “tecnici” del governo Meloni: 8 ministri più 9 tra viceministri e sottosegretari. Un «salario massimo» per i componenti del governo, attaccano in coro il leader M5S Giuseppe Conte e la segretaria Dem Elly Schlein. Il viceministro al Mef Maurizio Leo, attirandosi l’ironia dall’opposizione, definisce l’aumento una «decisione dei parlamentari», e il ministro della Difesa Guido Crosetto rivendica come nel governo «da due anni serviamo, con disciplina e onore» lo Stato «senza chiederci quale sia il trattamento economico». In ogni caso la misura varrà «per chi verrà dopo di noi». E anche per Antonio Tajani, leader di Fi e ministro degli Esteri, è «giusto che un ministro che non è parlamentare percepisca la stessa indennità di un collega che lo è».

Le modifiche

Intanto con l’allungamento dei tempi la discussione degli emendamenti in commissione andrà avanti fino a domani notte. Il mandato al relatore è stato fissato per martedì mattina e mercoledì il testo approderà in Aula, con l’ipotesi di concludere per venerdì mattina. E mentre le opposizioni denunciano il mancato rispetto degli accordi sui tempi e l’assenza delle relazioni tecniche che accompagnano gli emendamenti del governo, filtrano diverse bozze delle modifiche. Tra queste l’Ires premiale, che cala di 4 punti per chi investe e assume, la riduzione della tassa sulle criptovalute e l’esclusione delle start up dalla web tax ma anche il bonus elettrodomestici voluto dalla Lega e il fondo dote familiare per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro per le attività sportive e ricreative extra scolastiche dei figli tra i 6 e i 14 anni.

Il M5S punge il Pd

E se le critiche ai tempi e ai modi della Manovra sembrano compattare l’opposizione, ieri il Campo largo ha registrano l’ennesimo smarcamento del M5S. Ospite della festa di FdI Atreju, Giuseppe Conte assicura: «Non saremo mai il cespuglio o lo junior partner di nessuno. Non siamo per fare alleanze strutturali con il Pd perché snaturerebbe le nostre battaglie». E quanto alle dimissioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, che molti vedono come “federatore” dell’area centrista dell’opposizione: «La sensazione è quella di una operazione nata a tavolino dal Pd, che pensa a costruirsi dei corollari, è brutto dire cespuglietti». Ma dall’assemblea Pd, Elly Schlein continua a lanciare appelli. «I risultati delle ultime regionali ci caricano di grande responsabilità. C’è una tendenza, l’inizio di un nuovo ciclo», ma non bisogna «rinchiudersi in comode ridotte autoreferenziali»: l’avversario è la destra.

