Dibattito in ritardo, salta il confronto a tre 

«Il primo confronto tra candidati alla presidenza, senza limiti e senza censure» è stato a due. All’incontro organizzato da Confcommercio non era invitata Lucia Chessa di Sardigna R-esiste, Paolo Truzzu (centrodestra) non ha partecipato. Per la verità, il sindaco di Cagliari – impegnato in vari appuntamenti elettorali in provincia di Nuoro - aveva dato la sua disponibilità a collegarsi in teleconferenza dall’auto. Cosa che ha fatto, alle 15 in punto, ora fissata per il dibattito nella sede di via Santa Gilla a Cagliari. Ma a quell’ora il moderatore Luca Telese ha dato la parola al presidente regionale di Confcommercio, Sebastiano Casu, che se l’è tenuta per mezz’ora. Alla fine Truzzu, che aveva concordato un videocollegamento dalle 15 alle 15.30, ha dovuto rinunciare per proseguire il suo tour. «Ci dispiace che Truzzu non abbia potuto confrontarsi con la colonna portante dell’economia in Sardegna. Peccato», dirà Casu in serata.

Il confronto

Ed è stata una battaglia tutta interna al centrosinistra: Alessandra Todde del Campo Largo da una parte, Renato Soru della coalizione sarda dall’altra. Cinque domande in tutto e qualche battibecco tra i due che, tuttavia, al termine del confronto si sono stretti la mano. Trasporti, commercio, spopolamento, turismo e transizione energetica i temi posti da Telese. Scintille soprattutto sull’energia, come era già accaduto al tavolo della Cgil. Ancora una volta, l’ex governatore ha imputato alla deputata del M5S di essere stata «promotrice e ideatrice del dpcm Draghi che contiene la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» sulle richieste degli impianti di energie rinnovabili nell'Isola, e di «promuovere la realizzazione del cavo sottomarino Sardegna-Sicilia». La risposta di Todde: «La Sardegna è sotto attacco: il governo Meloni ha annunciato un piano che prevede di aumentare di dodici volte la quota di energia rinnovabile producibile nell’Isola. Questo apre la strada a speculazioni senza precedenti». Quanto al decreto, «forse Soru faceva riferimento al Dl aiuti, su cui, ricordo, è caduto un governo. Tra l'altro il provvedimento è stato emendato da tutti i parlamentari, senza colore politico, per fare in modo che gli impianti non venissero installati in zone di pregio e interesse».

Ultima domanda

Domanda fuori programma di Telese: «Cosa pensate di chi oggi è assente, Paolo Truzzu?». Per Soru, «Truzzu è il volto nuovo di Solinas, e credo che ci siano ben pochi motovi per confermare Solinas per la pochissima capacità amministrativa dimostrata in Sardegna». Todde ha ricordato che «siamo a Cagliari, il museo civico ha appena perso lo status di museo a causa di un errore amministrativo che ha fatto perdere mezzo milione di euro di finanziamento a partire da quest’anno. Se fosse stato qua gli avrei chiesto le ragioni di questo errore che ha danneggiato la città e la Sardegna». (ro. mu.)

