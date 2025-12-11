Diana, salma a disposizione del pm 

È stato assegnato alla sostituta procuratrice Ginevra Grilletti, per il momento senza ipotesi di reato e senza indagati, il fascicolo aperto in Procura a Cagliari dopo l’esposto presentato dal sindaco di Nuragus, Giovanni Daga, a seguito della scomparsa della compaesana Diana Zanin, morta nei giorni scorsi ad appena 49 anni per delle patologie che non sarebbero state curate.

La salma

Sino a ieri serra la salma della donna non era sotto sequestro, ma a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere in queste ore se effettuare accertamenti tecnici (l’autopsia), oppure se dare il via libera ai funerali e dare incarico alla polizia giudiziaria di recuperare tutte le cartelle cliniche a disposizione e il materiale che possa ricostruire l’eventuale andamento delle patologie.

L’esposto

A pochi giorni dalla scomparsa di Diana Zanin, era stato proprio il primo cittadino di Nuragus a scrivere alla Procura, dopo averlo già fatto una prima volta in estate quando la 49enne stava già male. Ai magistrati Daga ha chiesto, se è possibile, di accertare le condizioni nelle quali viveva la commerciante prima del decesso. «Non intendo formulare alcuna accusa, né rivolgere addebiti ad alcuno», aveva scritto nell’esposto, «mi limito esclusivamente a riportare circostanze riferite da cittadini e conoscenti di Diana Zanin, delle quali non posso verificare l’attendibilità». Alcuni compaesani avrebbero raccontato che la donna, da mesi, seguiva «un regime alimentare estremamente restrittivo», riducendo progressivamente l’assunzione di cibo sostituito con «miscele liquide o beveroni». Il tutto senza alcun supporto medico. Non solo. Al primo cittadino avrebbero anche detto che la 49enne avrebbe assunto, in questi beveroni, anche del cloro. Tutte rivelazioni da verificare e accertare, così come da capire chi possa averle consigliato quel tipo di dieta o se si sia trattato di un autoconvincimento trovato su internet.

L’indagine

Ora spetterà alla pm Grilletti il compito di esaminare tutto per comprendere se, in questa morte, vi siano delle responsabilità esterne, fugando così il sospetto che qualcuno possa averla influenzata con teorie non scientifiche causandone il decesso o accelerando il decorso della malattia.

