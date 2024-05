Diana Puddu: «E ora parto in tournée» 

«Quando canto lo faccio con il cuore pieno e sono autentica. Sarà stata questa la chiave per la mia vittoria? So solo che io ancora non ci credo». Esordisce così Diana Puddu, la sessantunenne quartese dalla voce magica, quando le viene chiesto quale sia stata la chiave del successo che l’ha recentemente portata alla vittoria della quarta edizione di “The Voice Senior”, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. «Un amore scritto nel mio codice genetico, quello per la musica». Ma nonostante questo Diana non ha mai studiato canto, e ha dedicato la sua vita, «senza nessun rimpianto», alla cura della casa e della sua adorata famiglia. Ma ora tutto è cambiato: «Fino a qualche mese fa ero una semplice casalinga, ora le persone mi fermano per strada per fare i selfie e vengo chiamata da Caterina Balivo e Mara Venier in tv». A giorni partirà anche il suo Tour “In...canto di donna”: la prima data il 13 maggio a Tratalias, per poi continuare per tutta l'estate tra le piazze della sua terra e del resto della penisola per incontrare il vasto pubblico che l’ha amata e sostenuta sino ad ora.

Nonostante l’indiscutibile talento, come mai ha aspettato i 61 anni per fare della musica una professione?

«Sono sempre stata completamente appagata dalla mia vita da casalinga. Inoltre io mi esibisco nei piccoli palchi della Sardegna da quand’ero giovanissima e, a partire dagli anni ’90, ho portato avanti la mia passione per il canto con il mio trio, I New Karalis (composto da mio marito Paride ed Esmeralda Tola ) con il quale, nel corso degli ultimi 30 anni ho fatto tante serate, sempre accompagnate da applausi e soddisfazioni. A fine della festa però, io volevo tornare a casa dalla mia famiglia».

Quindi come mai ha deciso di iscriversi a “The Voice Senior”?

«In realtà è stato mio marito, io non ne sapevo niente fino a quando, poco prima di Natale, è arrivata la chiamata per la convocazione all’audizione. Ma d’altronde chi la fa l’aspetti: quando avevo 13 anni già mi iscrivevo ai concorsi canori all’insaputa dei miei genitori nelle piazze del paese, ora mio marito mi ha fatto lo stesso scherzo! Inizialmente non sapevo come prenderla ma alla fine mi sono buttata. Ho optato per l’ultima data papabile per l’audizione e sono andata a Milano ancora incerta. “Sarà la scelta giusta?”, mi chiedevo. Ma appena mi sono trovata lì, circondata da tanti artisti così talentuosi e appassionati, mi sono sentita al mio posto».

Alla fine l’esperienza è stata un successo.

«Devo ammettere che non me lo aspettavo, ma anche su quel grande palco sono stata da subito a mio agio. Mi era tutto familiare, anche se non mi ero mai esibita fuori dalla Sardegna. D’altronde ho sempre respirato questo, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, come una costante colonna sonora. Me l’ha contagiata mio padre, questa passione. Durante i suoi lavori di pittura e decorazione delle case, canticchiava le melodie delle canzoni incuriosendo i passanti. E a lui, a sua volta, l’ha contagiata la sua famiglia».

E adesso cosa succederà?

«La mia vita è cambiata, perché la gente mi reputa “famosa”, ma io continuerò ad esibirmi come facevo prima, con la stessa semplicità e la stessa emozione di quando ho iniziato, e a prendermi cura della mia casa e della mia famiglia. Stiamo lavorando sull’inedito della Warner e a breve inizierà il mio tour: insieme a 7 talentuosi musicisti mi esibirò sulle note delle più belle canzoni delle voci femminili italiane. La scelta dei brani riflette un ricco intreccio di emozioni e temi a me cari. Emancipazione femminile, rispetto, amore e relazioni. Userò il mio linguaggio, la musica, per fare la mia parte».

