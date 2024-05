Diana Puddu affascina anche il Teatro Massimo 

Una serata dedicata agli artisti sardi quella andata in scena al Teatro Massimo di Cagliari con una scaletta ricchissima di ospiti presentata dalla conduttrice e cantautrice italo-brasiliana Pamela D’Amico che ha portato sul palco anche la nuova stella della tv di questo 2024, Diana Puddu, interprete quartese, voce straordinaria e vincitrice del fortunato format “The Voice Senior”, il talent dedicato alle grandi voci over 60 presentato da Antonella Clerici.

Da trent’anni sulle scene isolane con i New Karalis, il gruppo fondato assieme al marito Paride, Diana Puddu ha infiammato la platea sold out del Teatro Massimo che ha visto presenti tra il pubblico molti suoi fan giunti per l’occasione da ogni parte dell’Isola in attesa delle tappe del tour “In…Canto di Donna”. Dopo la sua prima esibizione televisiva negli anni ’80 non aveva mai pensato alla grande popolarità ma si era dedicata alla famiglia, dando priorità agli affetti, nonostante fosse universalmente considerata un prodigio. L’occasione per la svolta è arrivata con il programma di Rai1 dove tutti i coach di “The Voice Senior” hanno capito il valore assoluto della cantante sarda: è stato Gigi D’Alessio a prenderla nella sua squadra e grazie ai suoi consigli è arrivata fino alla trionfale vittoria.

Sul palco del Teatro Massimo prima dell’attesa esibizione di Diana Puddu sono saliti Marta Schirru, gli Organeddas di Giampaolo Piredda e Mauro Spiga, Giovanni Spano, Federica Loi e la giovanissima Max, quindicenne di grande talento.

