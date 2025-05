Diamond League, Tortu quinto sui 200 metri 

Una buona partenza, un finale sofferto. Filippo Tortu ha debuttato con un quinto posto in Diamond League sui 200 metri a Doha in Qatar. Il suo crono di 20”41 (vento +0,7) conferma una piccola crescita rispetto alle due frazioni delle staffette mondiali di Guangzhou e lo avvicina alla qualificazione mondiale in questa specialità. In Qatar il tempiese di Brianza ha corso in quarta corsia in una gara vinta dal favorito botswano Letsile Tebogo in 20”10 (che è anche il personale di Filippo).

Intanto sono stati svelati i protagonisti del Meeting Internazionale Città di Savona che si svolgerà mercoledì prossimo allo stadio Giulio Ottolia. Il direttore organizzativo Marco Mura li ha annunciati nel corsa della presentazione della quattordicesima edizione e tra loro ci sono due sardi: Lorenzo Patta correrà i 100 metri e, sula pista dove ha stabilitop il personale di 10”13, si troverà accanto il compagno di squadra nella Nazionale azzurra e nelle Fiamme Gialle, Matteo Melluzzo. Sui 200 metri, anche lei reduce dalla trasferta in Cina per il World Relay, Dalia Kaddari, al debutto stagionale sulla distanza in una stagione che sinora l’ha vista disputare soltanto 150 a Sassari. ( c.a.m. )

