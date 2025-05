Diamond League, Tortu al debutto sui 200 

Sono sei gli azzurri iscritti al meeting di oggi a Doha (in Qatar), terza tappa stagionale della Diamond League, il circuito più importante del calendario internazionale di atletica leggera, che il 6 giugno farà poi tappa a Roma con il “Golden Gala Pietro Mennea”. Spicca il nome di Filippo Tortu, all’esordio stagionale sui 200, dopo le buone prove dello scorso weekend a Guangzhou, in Cina, nel World Realy. Il tempiese ha condotto la 4x100 azzurra (con Fausto Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo e l’oristanese Lorenzo Patta), prima alla qualificazione per i mondiali di atletica di settembre a Tokyo in 38”16 e poi al quinto posto assoluto in 38”20 nel mondiale di specialità. «Mi è sembrato di correre abbastanza bene, ma posso far meglio», aveva detto Tortu sabato dopo la prima prova corsa in 9”22 di parziale nell’ultima frazione, poi abbassato domenica a 9”20.

Sarà della partita, tra gli altri, anche il campione olimpico, il quasi 22enne Letsile Tebogo (Botswana).

La riunione in programma oggi sarà trasmessa in diretta su RaiSport e su Sky Sport dalle 18. Gli altri italiani impegnati sono gli ostacolisti Lorenzo Simonelli (110hs), Alessandro Sibilio (400hs) e i saltatori Marco Frassinotti e Matteo Sioli (nell’alto) e Roberta Bruni (nell’asta). ( c.a.m. )

