«Diamo una famiglia ai cani più anziani» 

Dare una famiglia ai cani più vecchi, quelli che nessuno vuole e restano nei canili per anni. È lo scopo della campagna “Adotta un cane anziano” avviata dal Comune con l'ufficio Benessere animale in collaborazione con Leidaa Sardegna. L’iniziativa rientra nel progetto di lotta al randagismo.

L’assessora

«Abbiamo visitato il canile Shardana per avviare la campagna che mira a presentare i nostri amici a quattro zampe più vecchi a cui vorremmo dare una famiglia», dice l’assessora al Benessere animale Paola Piroddi. Il sopralluogo effettuato con i presidenti del Consiglio comunale Piergiorgio Massidda e della Commissione Benessere animale Saverio De Roma e alla Leidaa, ha permesso di verificare che, tra i cani anziani, «uno è presente nel rifugio dal 2007 e altri cinque dal 2010», racconta l’assessora. Sul sito del Comune c’è una pagina apposita con foto e informazioni sui 56 cani adottabili con incentivi non economici quali forniture di cure veterinarie e cibo.

Le scuole

«Con Leidaa stiamo organizzando giornate in cui saremo presenti con i cani», prosegue Piroddi, «e stiamo predisponendo un invito alle scuole per promuovere tra i più piccoli la cultura del rispetto della dignità degli animali e coinvolgere i bambini nella scelta del nome dei nostri ospiti del canile, molti dei quali un nome non ce l’hanno. Portiamo i bambini a Shardana e non i cani fuori per rispettare il benessere di animali che non sono mai usciti dal box e per far capire fin da piccoli, la realtà dove vanno a finire dopo l’abbandono e cioè una prigione, per quanto un canile possa essere curato».

Gli Open day

«Organizzeremo delle giornate "Open adozioni" presso Shardana, soprattutto per dare una famiglia ai cani più anziani presenti nella struttura da oltre 10 anni», fa sapere la presidente di Leidaa Sardegna Anna Rita Salaris. «Durante il sopralluogo abbiamo potuto valutare le condizioni dell'ultimo cane recuperato al Policlinico. Qui si apre uno scenario infinito che riguarda i tanti abbandoni sul territorio. È importante la sterilizzazione e il microchip. Domani dalle 9 alle 12 in via Cesare Cabras nella sede del Nogra, ci sarà la giornata gratuita di inserimento del chip, aperta a tutti, non solo ai residenti». Il sindaco Tomaso Locci dice che si sta pensando anche ai gatti, con la realizzazione della prima oasi felina di Monserrato. «Dopo vari sopralluoghi sono state già individuate alcune zone dove crearla. Ringrazio l'assessora per quanto sta facendo per gli animali e Leidaa per il supporto».

