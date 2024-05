«Diamo alla Sardegna salari più alti» 

Ha il merito di aver portato a casa, dopo cinque anni di attesa, insieme ai colleghi di Cgil e Cisl, il nuovo contratto per i lavoratori del terziario (due milioni e mezzo in Italia) portando più reddito in più in busta paga (240 euro) e diminuendo la quota di precarietà. Ora lavora con le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto per i lavoratori del turismo (altri due milioni in tutta Italia) per i quali sul tavolo ci sono 200 euro in più. Paolo Andreani, segretario nazionale della Uiltucs, l’Unione italiana lavoratori del turismo, commercio e servizi, arriva in Sardegna, a Carloforte, per partecipare oggi e domani all’esecutivo nazionale di categoria organizzato da Cristiano Ardau (segretario regionale). «Il tema è il salario», dice. «Anche per i lavoratori della Sardegna è arrivato il momento di riconoscere loro un giusto salario», aggiunge. «Il turismo è un settore che traina l’economia del Paese ma nonostante questo sei lavoratori su dieci hanno retribuzioni annue sotto gli 11mila euro. È arrivato il momento di redistribuire un po’ di ricchezza tra i lavoratori. Anche perché», conclude, «se le buste paga sono insufficienti è inevitabile che alla fine i lavoratori non si trovino». ( ma.mad. )

