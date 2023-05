Dialogo in sardo con gli autori 

Si chiama “Atobiu cun s’autori” ed è il primo di una serie di appuntamenti in sardo, organizzati dallo sportello della lingua sarda nella biblioteca comunale “Francesca Sanna Sulis”. Stasera alle 17.30, lo scrittore Ivo Murgia parlerà del suo ultimo lavoro: “Merhaba- Terra Santa”, due veri e propri libri di viaggio ambientanti il primo in Turchia e il secondo in Terra Santa. L'autore, d'accordo con l'editore (Cenacolo di Ares), ha deciso di presentare ben due racconti di viaggio in un solo libro.

