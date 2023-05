Dialogo in limba con il poeta 

Gli studenti della primaria e delle medie di Gairo “dialogheranno” in limba. La Pro Loco del paese presieduta da Rosetta Demurtas, ha organizzato un’iniziativa per riscoprire la bellezza dell’idioma sardo. Questo pomeriggio alle 15, nella sala polifunzionale in piazza Pietro Melis, gli alunni incontreranno il noto poeta estemporaneo di Gairo Bruno Agus e Pietro Doneddu, ex professore di lettere che ha tradotto in gairese il romanzo Canne al vento di Grazia Deledda. Gli esperti e appassionati di limba saranno a disposizione dei giovanissimi per una bella serata volta a valorizzare e promuovere l’uso del sardo anche tra le nuove generazioni. Bambini e ragazzi saranno impegnati a comporre versi, alcuni saranno originali altri invece delle trascrizioni. Agli alunni è inoltre stato chiesto di scrivere dei componimenti che verranno letti per l’occasione. Gli scritti degli alunni verranno raccolti e la Pro Loco si riserva di farne una pubblicazione. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA