Dialogo fra enti per la rotatoria sulla Statale 387 

Prende corpo il progetto per la realizzazione di una rotonda al chilometro 26,6 della Statale 387, tra l’ingresso di Donori e la sua zona industriale. Il Comune, dopo la recente approvazione del progetto esecutivo, ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni interessate (Anas, Enel, Telecom, Abbanoa e il Servizio regionale opere idrauliche). Per accelerare i tempi la Conferenza si svolgerà in modalità asincrona. I pareri dovranno essere inviati entro il 2 febbraio.

La realizzazione di una rotonda rappresenta un tassello fondamentale per la messa in sicurezza di un tratto particolarmente a rischio della Statale 387, percorsa giornalmente da centinaia di pendolari che dal Parteolla e dal Gerrei si recano a Cagliari. L’intervento consentirà di eliminare gli incroci a raso in un punto dove si sono verificati diversi gravi incidenti stradali. Le manovre di attraversamento della Statale 387 costituiscono, attualmente, la principale fonte di rischio per gli automobilisti.

Una volta conclusi i lavori, la rotonda collegherà in sicurezza il centro abitato con la zona industriale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento in due tranche dalla Regione per complessivi 450mila euro a cui se ne aggiungono altri 50mila provenienti dal bilancio comunale.

La rotonda sarà dotata di un moderno sistema di illuminazione a led. Ancora da definire la scelta delle armature stradali: pali di illuminazione di 8 metri disposti intorno alla rotonda o una torre-faro di 15 metri sistemata al centro del rondò.