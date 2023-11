Dialogo e arte,  l’Urbanfest colora il quartiere 

La Street art è tornata a Sant’Elia, in via Schiavazzi, con le opere realizzate da urbanKofa, Rosaria Straffalaci e Roberta Congiu insieme alla comunità. Arte e socialità hanno caratterizzato la prima parte di Cagliari Urbanfest. Abitanti del quartiere e volontari da tutta la città si sono uniti alle artiste, hanno dialogato con loro, condiviso le proprie riflessioni sul quartiere, partecipato impugnando pennelli e rulli per contribuire a dipingere i muri.

UrbanKofa, con le sue bombolette spray, ha dipinto l’opera “Connessioni” sulla cabina elettrica di E-Distribuzione accanto alla scuola primaria Nanni Loy. Rosaria Straffalaci ha realizzato assieme a numerosi volontari e volontarie l’opera “Legàmi”, murale polimaterico che corre lungo il muro di cinta della Confraternita di Misericordia. Ad ascoltare e raccogliere pensieri, osservazioni e speranze degli abitanti c’era Roberta Congiu con il suo progetto di arte partecipativa “Impressions” realizzato con cartelli, pennarello e macchina fotografica. Dopo un certo riserbo, le persone hanno iniziato ad aprirsi e a condividere impressioni sul quartiere, sulle sue bellezze, sui problemi da risolvere, su quali azioni servirebbero per il futuro. Le loro parole sono state fissate negli scatti dell’artista che a gennaio le presenterà al Castello di San Michele.

