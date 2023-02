Dialogo con gli esperti sulle cardiopatie  

Si parla del cuore degli adulti e dei bambini nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta oggi alle 17 sui social dell’Aou (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno Roberta Montisci, direttrice di Cardiologia del Policlinico Duilio Casula e Paola Neroni, pediatra cardiologa dell’ambulatorio di cardiologia perinatale e pediatrica del Casula.

Le cardiopatie congenite sono malformazioni semplici o complesse che interessano l'apparato cardiovascolare, quindi cuore e grossi vasi. Si chiamano così perché sono presenti già nella vita intrauterina. L'origine di tutte le cardiopatie è un'anomalia nella formazione e nello sviluppo del cuore durante la vita embrionale e fetale, tra la seconda e la nona settimana di gestazione. Queste malformazioni, la maggior parte delle volte, sono ben tollerate durante la vita fetale e cominciano a provocare problemi dopo la nascita.L’ambulatorio di cardiologia perinatale e pediatrica della Terapia intensiva neonatale, al Policlinico, visita circa 4mila pazienti all’anno e utilizza nuove apparecchiature per lo screening e il follow-up delle cardiopatie congenite, accompagnando mamme e bambini dalla diagnosi sino all’intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA