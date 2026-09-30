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Lanusei.
01 ottobre 2026 alle 00:12

Dialoghi sulla terra dei nuraghi 

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Sabato 3 ottobre alle 18, nella sala consiliare del Comune di Lanusei, si terrà il secondo dei Dialoghi Nuragici promossi dall’associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che ha caldeggiato con successo la candidatura della Civiltà Nuragica alla World Heritage List dell’Unesco.
L’incontro sarà dedicato al tema “I nuraghi tra anima di pietra e futuro digitale” e vedrà come relatori il Professore di Semiotica dell’Università di Cagliari, Franciscu Sedda, l’archeologo Nicola Dessì, coordinatore scientifico del Progetto Seleni, e Salvatore Acampora, socio della cooperativa La Nuova Luna che gestisce il parco archeologico del bosco Seleni e il Nur Archeopark, entrambi nella foresta che sovrasta l’abitato di Lanusei.
L’introduzione sarà a cura di Maurizio Melis, socio della Aps Sardegna Terra di Nuraghi.
Pochi giorni fa è stato ufficializzato che la candidatura sarda (“Architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica", che include pozzi sacri, tombe dei giganti e siti rituali) rappresenterà l’Italia nella nuova sfida per accedere alla prestigiosa lista dei luoghi “Patrimonio dell’Umanità”. (fr.l.)

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