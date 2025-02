Nuovo appuntamento con “LabArt-Dialoghi tra arti, talenti e generazioni”, dedicato al premio Nobel per la Letteratura Grazia Deledda. L’iniziativa, in programma domani dalle 19 con ingresso libero, sarà ospitata nel centro di aggregazione di piazza Si ‘e Boi, con la proiezione del film “L’amore e la gloria: la giovane Deledda”. Alle 10 un'anteprima per gli studenti del Pitagora.

