Dialoghi nuragici per riscoprire la storia, l’identità e radici 

I Dialoghi Nuragici fanno ancora tappa nel Sulcis Iglesiente: domani sono previsti due appuntamenti nel territorio, a Carloforte e a Portoscuso.

A Carloforte, nella sala consiliare della Pro Loco in corso Tagliafico, dalle 18, si parlerà dei nuraghi tra identità, cultura e sviluppo, con Raffaele Paci, professore di Economia all’Università di Cagliari, e Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione Sardegna, Terra di Nuraghi. Gli appuntamenti, organizzati dall’associazione “Sardegna terra di nuraghi”, sono 55 distribuiti in 42 Comuni, con 456 associazioni partner. Quello di domani è il primo e unico appuntamento organizzato a Carloforte e sarà l’occasione per raccontare in modo nuovo l’unicità dell’antica civiltà sarda, vista anche come un asset di sviluppo economico.

A Portoscuso l’appuntamento sarà nella sala Fratelli Fois di via Fermi, dalle 18. Si parlerà di luoghi e paesaggi del culto nella protostoria sarda con l’archeologo Gianfranco Canico e Edoardo Balzarino, vicepresidente dell’associazione Sardegna, Terra di Nuraghi. Protagonista sarà il patrimonio nuragico: pozzi sacri, villaggi, tombe dei Giganti, nuraghi da pensare come risorse vive che possono rafforzare il legame con il territorio e contribuire allo sviluppo culturale e sociale. (a. pa.)

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