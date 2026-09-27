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Sant’Anna Arresi.
28 settembre 2026 alle 00:42

Dialoghi nuragici in sala consiliare 

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Ci sarà anche una tappa a Sant’Anna Arresi per conoscere l’antica civiltà sarda. I “Dialoghi nuragici” organizzati dall’associazione “Sardegna Terra di Nuraghi” arriveranno in paese con un incontro intitolato “Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza”. A guidare gli ospiti, domani pomeriggio, ci saranno i fotografi Alessandra Cossu e Bibi Pinna, introdotti da Alessandro De Martini, socio dell’associazione, che offriranno alla platea un punto di vista inedito con una serie di immagini dedicate ai monumenti dell’antica civiltà sarda. L’appuntamento è per le 18 nella sala consiliare e fa parte di un ricco programma regionale di iniziative dedicate alla conoscenza dell’antica civiltà sarda: 55 appuntamenti in tutta l’Isola, 42 città coinvolte, 456 associazioni partner - organizzate da “Sardegna Terra di Nuraghi” con l’ambizione di creare una comunità sempre più consapevole del proprio patrimonio e del ruolo che esso può svolgere nella costruzione. (f. m.)

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