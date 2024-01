Dialoghi di pace e carità alla biblioteca Satta 

Un incontro tra varie religioni per parlare di pace e aiuto verso il prossimo. "Spirito di servizio e dialogo per la pace" è l'evento che si terrà mercoledì alle ore 17.30 nell'auditorium della biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro. Dopo i saluti istituzionali del prefetto Giancarlo Dionisi, a parlare saranno il presidente di Religion for peace Italia-Europa Luigi De Salvia, il parroco cattolico Pietro Borrotzu, la buddista Teresa Gallus, l'imam Hammadi Maalaoui e l'ingegnere Gian Paolo Soddu di fede Baha'i. Coordina i lavori Michele Tatti. L'evento è organizzato da Religions for peace Italia, dall'ong Protone project e Kairos. (g. pit.)

