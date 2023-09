Dialoghi di carta: i giardini pubblici  casa di narrazioni 

Che il libro non si giudica dalla copertina ce lo hanno insegnato sin da piccoli. E Il famoso detto non fa altro che ricordarci che tutto quello che appare, cela spesso tanti significati nascosti e meno immediati. E su queste premesse che nasce l’idea della quinta edizione di Dialoghi di carta, il festival letterario della Fabbrica Illuminata che si terrà ai Giardini pubblici comunali da giovedì 14 a domenica 17 settembre, dal titolo “Nel visibile l’invisibile”. Con il grande ficus ultracentenario sullo sfondo, quattro serate con presentazioni e incontri tra poesia e narrativa, saggi e scrittura drammaturgica. Un festival che vuole rendere collettivo un rito principalmente individuale, quello della lettura, per far nascere dalla condivisione un invito a scoprire nel visibile, l’invisibile.

Drammaturghi

Organizzato dagli scrittori Rossana Copez e Giovanni Follesa e con la direzione artistica dell’attrice Elena Pau, il festival ospiterà i drammaturghi Edoardo Erba e Giuseppe Manfridi: il primo , il 14 alle 19, con i testi teatrali “Il marito invisibile” e “L’onesto fantasma”, il secondo, il 15, il libro “Il contenuto non corrisponde al titolo”. Lo stesso giorno, ma alle 18, in programma un ricordo di Daniela Zedda, scomparsa lo scorso maggio, con presentazione del libro “111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire”, che la fotografa e fotogiornalista cagliaritana ha realizzato con il giornalista, scrittore e musicista Sergio Benoni. In chiusura nella serata del 15, alle 20, l’attore e regista Pino Micol con “Memorie di Adriano”.

La signora dell’Adelphi

Il 16, in apertura alle 18, sarà la volta di Rossana Copez con il suo “Benedetta Judikissa di Càlari”. A seguire, alle 19, Giovanni Follesa con la presentazione del suo nuovo “Sì, lo voglio”. A chiudere la terza serata arriva, alle 20, l’editor di Adelphi Ena Marchi per l’incontro “l commissario Maigret parla italiano: le traduzioni di George Simenon nelle pagine di Adelphi”.

Botanica

Quarta e ultima serata domenica 17 con, in apertura alle 18, la poesia di Beatrice Zerbini con la raccolta “D’amore”, impreziosita dall’intervento musicale della cantante Anna Lisa Mameli, con Corrado Aragoni al pianoforte. Alle 19 spazio alla riedizione del romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”, di cui parlano l’italianista Gigliola Sulis , il giornalista e scrittore Francesco Abate e con la partecipazione di Rossana Copez. Dialoghi di carta si conclude alle 20 con il botanico Stefano Mancuso in conversazione con Giovanni Follesa sul suo libro “La tribù degli alberi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA