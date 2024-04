Dialoghi di architettura: se la storia passa attraverso una porta  

In origine severa porta di difesa, oggi elegante accesso alla storia culturale della città di Cagliari. Una parabola, quella del portale del Regio arsenale, che indica la via di ogni intervento di recupero: salvaguardare il passato vuol dire fecondarlo di nuovi sviluppi. Per questo le sue vicende meritano una lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio: “Da Porta del Regio Arsenale a Porta della Cultura. Storia e Restauro della Porta di Carlo Boyl di Putifigari”, a cura di Francesco Muscolino e Gerlinde Tautschnig, l’uno direttore e l’altra funzionaria restauratrice-conservatrice dei Musei nazionali di Cagliari.

L’appuntamento è domani alle 18 nella basilica di San Saturnino, come di consueto per le lectio dei Dialoghi, curati da Muscolino e Maria Antonietta Mongiu, componente del Consiglio di amministrazione dei Musei.

Cambio

Carlo Pilo Boyl fu un abile progettista, e mentre era direttore del Regio Arsenale di Cagliari, affacciato sull’omonima piazza, progettò un nuovo portale, ispirandosi alla Porta del Popolo di Roma. Sistemò lo slargo antistante l’edificio militare, e, sempre su richiesta di Carlo Felice, progettò Porta Cristina (che sostituì la Porta del Soccorso) in onore della regina Maria Cristina.

Sono poche settimane che il lavoro del noto architetto di origini spagnole, può essere apprezzato nella sua versione originale, poiché il portale, che oggi apre sulla Cittadella dei Musei, è stato restaurato e il quadrilatero racchiuso tra la salita di S’Avanzada, la Torre di San Pancrazio e l’antica Porta del Soccorso, liberato dai ingombranti parcheggi.

Mongiu

Come osserva Maria Antonietta Mongiu: «L’intervento appena concluso rientra nel programma dei Musei Nazionali di Cagliari per il miglioramento e la riorganizzazione delle sedi museali. Il restauro del portale e la messa in valore della sua monumentalità sono metafora della trasformazione di senso di un luogo che da militare è oggi luogo di pace e cultura». Il portale, prosegue Mongiu, contiene «un ricco apparato iconografico. La trabeazione presenta decorazioni di soggetto militare. L’elaborato fastigio in bronzo rappresenta lo stemma sabaudo tra leoni. L’imponente porta bronzea fu realizzata nel 1979 dagli scultori veronesi Salazzari e Cassini».

Progettista

Nato a Sassari nel 1785, Carlo Boyl, consapevole del suo potere e della sua prestigiosa posizione sociale -era architetto militare, marchese di Putifigari e generale d’artiglieria- realizzò l’omonimo Palazzo che inglobò la Torre dell’Aquila, presso il Bastione di Santa Caterina, ritenuto tra i più prestigiosi palazzi nobiliari della Sardegna. Con il fratello Vittorio, ristrutturò il loro palazzo a Milis, che nei secoli ospitò, per la stagione della caccia, reali, aristocratici, imprenditori.

Nell’insieme, l’intervento dei Musei Nazionali, conclude Mongiu, «è il segno tangibile della volontà di ricucire le relazioni tra il luogo alto di Cagliari e il rimanente spazio urbano che è costante mood dei Musei nazionali di Cagliari fin dell’avvio dell’autonomia».

