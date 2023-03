Dialisi vacanze: «Nessun allarme» 

«Non c'è nessuna ragione per lanciare segnali di allarmismo che, allo stato attuale, sono totalmente ingiustificati»: replica così il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, alla notizia del rischio di chiusura, per la prossima estate, del Progetto dialisi vacanze, denunciato dal consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi. «Anche quest'anno lavoreremo per garantire il servizi e non appena potremo valutare la portata delle richieste da parte dei pazienti presenteremo il progetto all'attenzione dell'assessorato regionale», dichiara Acciaro. E conclude: «C'è tutta la nostra volontà di dare continuità a questo servizio, tutelando i lavoratori, il diritto alla salute e all’inclusione dei turisti che scelgono la Gallura come metà delle vacanze». Nato quindici anni fa, il Progetto dialisi vacanze, che da giugno a settembre garantisce il trattamento ai turisti dializzati, non ha mai subito interruzioni.

