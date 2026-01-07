VaiOnline
Tortolì.
08 gennaio 2026 alle 00:25

Dialisi, pazienti in trasferta 

Guasto al poliambulatorio ancora irrisolto. Un problema per il dg 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il servizio Dialisi del poliambulatorio di Tortolì resta chiuso. Dieci giorni dopo lo stop, causato dal cortocircuito che ha bruciato la scheda elettronica del quadro della continuità elettrica, per i pazienti di Tortolì e dei paesi vicini sottoporsi alle costanti terapie resta un’odissea: sono costretti a raggiungere l’ospedale di Lanusei. Il personale addetto dell’Asl Ogliastra si è subito attivato per ripristinare il guasto, ma evidentemente la sostituzione del pezzo non è un dettaglio da poco. Il sindaco di Tortolì Marcello Ladu ha chiesto «che si metta subito fine all’esodo dei pazienti che porta solo disagi a un’utenza molto fragile che già di per sé vive in condizioni precarie. Auspico un’immediata soluzione del disservizio». Ieri mattina qualche disagio si è registrato anche al sistema di riscaldamento dello stesso poliambulatorio. In alcuni momenti si sono bloccate le porte di accesso alla struttura, ma al Cup gli addetti siano riusciti a fornire tutti i servizi all’utenza.

Il neo manager

Le carenze tecnologiche rappresentano uno dei tanti problemi che sarà chiamato a fronteggiare e risolvere Andrea Fabbo, nuovo direttore generale della Asl Ogliastra, che ieri si è presentato a primari e responsabili di servizio, sanitari e amministrativi. Alla presenza di giornalisti e operatori tv. Tutto all’insegna della massima trasparenza. E ha subito preso atto della carta dei bisogni. I medici hanno ribadito ad esempio che certi reparti soffrono l’assenza di personale, medico e infermieristico, che per le neo mamme, costrette a partorire negli ospedali di Nuoro e Cagliari, un lieto evento rischia di sfociare in dramma.

Il personale

Il neo manager ha annunciato che chiederà rinforzi alla Regione. Saprà essere convincente? «Un territorio che ha criticità come questo – ha risposto il dg – non è uguale agli altri. Deve essere messo nelle condizioni di ricevere assistenza. Bisogna tener conto delle sue peculiarità. Conto su questo. Vorrei che la Regione mi ascoltasse. E mi mettesse nelle condizioni di poter chiedere personale e fare investimenti».

La sfida

Nei prossimi giorni il nuovo direttore generale visiterà l’ospedale e le diverse strutture del territorio, per incontrare il personale e confrontarsi sulle principali criticità da affrontare.

Fabbo lancia la sfida della qualità. «Lo sviluppo dell’innovazione e delle conoscenze, la ricerca del personale, creando nuove possibilità ed attrattività verso questo territorio, e la necessità di garantire quello che serve soprattutto ai più fragili, saranno elementi distintivi del mio mandato. Non dimentico la prevenzione – conclude il nuovo dg - che è il più grande investimento sulla salute che la sanità pubblica può fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 