Dialisi notturna, un miracolo che dura da 10 anni 

I fenici dell’antica Sulki avevano un luogo di culto in cui la notte portavano i loro malati: era lo spazio in cui chiedevano al dio Eshmun, la divinità delle guarigioni, di purificare i corpi e guarire le malattie. Che siano state le antiche radici del popolo arrivato nel Sulcis dal mare, ad aver favorito il piccolo miracolo della dialisi notturna che da dieci anni permette a decine di pazienti di ritornare a vivere? Il nefrologo Giorgio Mirarchi, storico primario del reparto di Nefrologia dell’ospedale Sirai di Carbonia, che di questo miracolo unico in Sardegna ha posto le basi, non lo esclude. Anzi, è proprio lui a proporre questo parallelo con il mondo antico per spiegare quanto può essere prezioso offrire un percorso terapeutico notturno: «Permette di vivere quella quotidianità che un trattamento diurno toglie».

Il trattamento

Oggi, durante il convegno in cui (dalle 9 al Lu’ hotel di via Costituente) si celebra il decennale di questa isola felice in una sanità che naviga in acque agitate in tanti (troppi) settori, il dottor Mirarchi, oggi in pensione, racconterà la genesi di questo percorso: «La dialisi è una terapia salvavita che permette di restituire al rene le funzioni che la malattia gli ha tolto. – spiega – Permette una sorta di “lavaggio” del sangue che fa in modo che i valori che la malattia renale ha scombussolato, mettendo a rischio la vita del paziente, si riequilibrino». Ovviamente questo trattamento impone al dializzato di trascorrere buona parte della sua vita in ospedale e l’obiettivo del nefrologo Mirarchi e del suo staff è da sempre stato quello di migliorare il più possibile questa condizione. «Le prime dialisi sperimentate nel 1960 a Seattle duravano fino a undici ore e permettevano di assistere al miracolo dei pazienti in coma che “ritornavano a vivere”», racconta il medico che, nel 1979, sperimentò egli stesso questa sorta di “miracolo” proprio al Sirai, quando il centro dialisi del Sulcis era stato appena aperto: «Un signore, nonostante le posizioni contrarie dei medici e le nostre perplessità, ci portò la moglie in coma da Alghero, pregandoci di tentare una disperata dialisi – racconta – alla fine accettammo, inserimmo la cannula e si cominciò: dopo nove ore la donna aprì gli occhi». Una dialisi effettuata in maniera lentissima, quando ormai il protocollo utilizzato ovunque era quello breve che mette a dura prova il fisico (poche ore per tre/quattro volte alla settimana), l’aveva riportata alla vita. «Due ore dopo – racconta – la signora aveva potuto cenare». Quella fu una giornata in cui il dottor Mirarchi e il suo staff iniziarono a pensare che forse si potevano studiare trattamenti più lunghi per permettere ai pazienti dializzati di stare sempre meglio: «Avevamo la fortuna di avere come guida dell’ospedale il dottor Enrico Pasqui che approvò la nostra scelta: iniziammo con 4 pazienti e dodici mesi dopo erano già 24: un numero che è cresciuto di anno in anno».

La svolta

Anni dopo, un’altra svolta con un paziente in lista per un doppio trapianto di cuore e rene: «Nell’attesa, per salvargli la vita, lo dializzammo per 8 ore quattro volte alla settimana. Questo trattamento ritemprò il suo fisico e non furono necessari i trapianti. Ora è ancora in vita. Per noi fu un’altra prova dell’assoluta bontà della dialisi lenta e lunga». Poco tempo dopo un medico del reparto partecipò a un convegno al San Carlo di Milano in cui si parlava della dialisi lunga da effettuare di notte: «Andai di persona per capire meglio e realizzai che questa era la strada da seguire anche da noi. Il concetto era chiaro: dializzare di notte per vivere di giorno». Quello doveva essere l’obiettivo: «Inizialmente mi presero per matto per via dei presunti rischi e dei costi che avrebbe comportato – racconta sorridendo il nefrologo – e occorreva convincere i destinatari della bontà di questa idea perché la totale fiducia del paziente è fondamentale. Fummo fortunati perché a Carbonia c’era e c’è un’associazione di pazienti, la Apent guidata da Giampiero Bindo, con cui si può lavorare in grande sintonia». Non fu facile iniziare, ma il 18 ottobre 2013 provammo a sperimentare la dialisi notturna di 8 ore con un piccolo numero di pazienti: la notte dormivano durante il trattamento e la mattina lo spazio era per la vita “normale”. Funzionò e, a fine 2014, la terapia notturna diventò una pratica che conquistò sempre più pazienti». Non con poche difficoltà legate anche ai costi più alti, soprattutto per il personale, da sostenere: «Io sono stato primario sino al 2017 e qualche tempo dopo le difficoltà portarono a sospendere il servizio notturno. C’è voluto tutto l’impegno e la caparbietà della nefrologa Katiuscia Rosas, la direttrice della struttura complessa (Carbonia, Iglesias, Buggerru e Carloforte) e del suo staff, per farla ripartire».

Il presente

Oggi sono in tre a gestire questo piccolo miracolo che funziona splendidamente. «L'azienda fa di tutto per aiutarci ed è nostro dovere andare avanti nonostante le tante difficoltà – spiega Katiuscia Rosas – possiamo contare un’équipe di medici, infermieri e oss incredibile che si ispira ogni giorno all’insegnamento di dottor Mirarchi e questo fa sì che con i pazienti si lavori come in una grande famiglia». Oggi i pazienti del Sulcis Iglesiente sono una novantina e le richieste per la dialisi notturna sono sempre in aumento. La nuova frontiera sarà quella che il reparto sperimenta dall’ottobre del 2023: «Abbiamo aperto alla dialisi domiciliare con il rene artificiale: i pazienti che hanno le giuste condizioni cliniche possono fare il trattamento a casa con un apposito macchinario portatile. Un parente o una persona di fiducia viene formata e così la dialisi notturna (o diurna se si preferisce) di 8 ore si può fare a casa, tre volte alla settimana, con una qualità della vita migliore visto che si evita il passaggio in ospedale». Oggi al convegno ci saranno tutti i protagonisti di questo piccolo e allo stesso tempo grande miracolo che permette di guardare al futuro con grande fiducia.

