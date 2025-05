Dialisi in vacanza per emigrati e turisti 

È uno dei pochi servizi sanitari che continuano a funzionare. Si rinnova l’iniziativa “Dialisi in vacanza” nei centri gestiti dalla Asl del Sulcis Iglesiente, che si confermano un’eccellenza a livello regionale. L’azienda anche quest’anno viene incontro ai pazienti neuropatici e anche agli emigrati che desiderano trascorrere un soggiorno nelle località turistiche del territorio senza dover rinunciare alla continuità delle cure. Un’iniziativa avviata da 15 anni: «Che offre la possibilità - si legge nel comunicato stampa diffusa dala Asl – di conciliare la necessità terapeutica e la libertà di viaggiare in sicurezza».

I dializzati

Lo scorso anno nei centri dialisi di Carbonia, Iglesias, Buggerru e Carloforte, sono stati 32 i pazienti sottoposti a terapia sostitutiva emodialitica, un numero importante per un progetto che trova pochi riscontri in tutta la Sardegna. Annibale Zucca è il segretario regionale dell’Aned (associazione nazionale emodializzati) e spiega quali siano le criticità per la maggior parte delle Asl: «Quella del Sulcis Iglesiente da questo punto di vista è decisamente virtuosa, ma altre realtà, che hanno persino un bacino d’utenza turistico ben più importante, non riescono per la mancata erogazione di fondi da destinare al personale, ad avere il medesimo servizio. Per la prossima estate soltanto la città di Olbia ha oltre 100 richieste fra emigrati e turisti. Stiamo attendendo d’essere ricevuti in Regione per poter avviare un tavolo di confronto. Sarebbe sufficiente una normativa regionale che prevedesse ogni anno l’erogazione dei fondi in base alle singole richieste pervenute».

Il servizio

Nel periodo fra maggio e ottobre dello scorso anno il servizio “Dialisi in vacanza” dell’Asl Sulcis Iglesiente ha servito 32 pazienti, per un totale di circa 200 emodialisi effettuate: «Per il 2025 è previsto un incremento - prosegue la nota della direzione generale - al fine di soddisfare un maggior numero di richieste». Il presidente dell’Apent (associazione provinciale emodializzati) Giampiero Bindo, rivela come al momento le richieste per poter usufruire del servizio si attestino intorno alle 30 unità: «Ma il numero è destinato a salire e di certo supererà quello dello scorso anno». Graziano Lebiu, presidente dell’Opi Carbonia Iglesias sottolinea l’importanza del servizio: «Siamo ancora una volta impegnati a garantire la continuità assistenziale estiva ai pazienti dializzati esterni, è nostra prerogativa garantire a tutti le cure. Si tratta di un valore aggiunto al mandato istituzionale della Asl Sulcis, essere sempre all’altezza delle sfide assistenziali con il contributo diretto e fattivo degli infermieri».



