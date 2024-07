Diakité va a segno e la Torres vince 

Prima amichevole e prima vittoria stagionale per la Torres, che sul campo sportivo bellunese di Ponte delle Alpi ha sconfitto 1-0 la Union Clodiense 1971, squadra di Chioggia neopromossa in Serie C. Di Diakité con incornata da angolo la rete che al 29’ ha sbloccato il match. L’allenatore Greco ha utilizzato solo due degli acquisti a disposizione, il difensore sinistro Coccolo e il centrocampista Brentan, perché l’ala Varela era dolorante dopo una piccola botta ricevuta in allenamento mentre l’esterno Guiebre deve ancora aggregarsi alla squadra. Nel secondo tempo è rimasto solo Zecca e sono cambiati ben dieci giocatori. Si è messo in evidenza Goglino con un paio di assist che però i compagni Fischnaller e Sanat non hanno concretizzato. Oggi solo un allenamento, da domani si riprene con la doppia seduta.

La formazione

Torres 1° tempo (3-4-1-2) : Zaccagno; Dametto, Antonelli , Coccolo; Zecca, Giorico , Brentan, Zambataro; Mastinu; Scotto, Diakité.

Torres 2° tempo : Petriccione; Fabriani, Idda, Verduci; Zecca, Masala, Nunziatini, Liviero; Sanat, Fischnaller. Goglino.

RIPRODUZIONE RISERVATA