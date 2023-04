Diakite non basta alla Torres 

Carrarese (5-3-2) : Breza; Grassini, Pelagatti, Marino, Imperiale, Cicconi; Della Latta (18’ st Mercati), Bozhanaj (31’ st Palmieri), Schiavi (31’ st Cerretelli); Energe (42’ st Castigliani), Capello. In panchina Gatti, Satalino, Folino, Coccia, Castigliani, Frey. Allenatore Del Canto

Torres (4-4-2) : Garau; Fabriani, Antonelli, Dametto, Pinna; Saporiti (40’ st Lisai), Urso, Masala (24’ st Lora), Liviero (1’ st Ruocco); Diakite, Scotto (40’ st Omoregbe). In panchina Carboni, Girgi, Bonavolontà, Campagna, Carminati, Tesio, Gianola, Heinz, Teyou. Allenatore Greco.

Torres 1

Carrarese 1

Arbitro : Diop di Treviglio.

Reti : primo tempo 18’ Diakite, 38’ Bozhanaj.

Note : ammoniti Masala, Liviero, Pinna, Schiavi, Energe. Recupero 2’ pt-4’ st.

Sassari. Cerca di vincerla, poi riesce a non perderla. Certo, la vittoria valeva l’ipoteca sulla salvezza, ma il pareggio ottenuto dalla Torres al “Vanni Sanna” è comunque importante. Anche perché c’era di fronte una pungente Carrarese. Tutto rimandato al prossimo turno, ma come giustamente ha sottolineato il portiere Pier Paolo Garau: «Dipende da noi». La squadra sassarese ha espresso il meglio in avvio dei due tempi, mentre nel finale di partita ha mostrato la stanchezza e la Carrarese ha provato a fare il colpaccio trovando la strada sbarrata da Garau.

La cronaca

Brivido al 9’: Dametto scivola per anticipare il difensore ma rimedia Pinna. La Torres passa al 18’: angolo destro di Liviero, svetta Diakite di testa. Dopo 2’ ripartenza della Carrarese, traversone che Garau devia, Capello a centro area recupera e tira a botta sicura ma Antonelli davanti alla linea ribatte col corpo. Ospiti ancora pericolosi subito dopo: palla verticale per Energe che si infila tra i due centrali ma sull’uscita di Garau angola troppo. La Torres si rifà viva al 27’ con Scotto il cui tiro sfiora il palo destro. La Carrarese pareggia al 38’: Bozhanaj dal centrocampo si crea spazio e va al tiro appena entrato in area, Garau devia leggermente senza riuscire a respingere.

La ripresa

Nel secondo tempo palla da Scotto a Saporiti che palleggia due volte e gira col destro sfiorando il palo. Proteste Torres al 51’ per una spinta in area su Saporiti. Al 68’ su un rimpallo il neo entrato Mercati calcia fuori dal limite. I rossoblù si sfilacciano e rischiano all’84’ quando Capello in area serve Energe il cui tiro è respinto da Garau. Dopo 2’ tiro ravvicinato di Palmieri: Garau respinge coi piedi.

