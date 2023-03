Diakite in gruppo Scappini operato 

Sassari. Diakite che si allena col gruppo e Ruocco che potrebbe riprendere ad allenarsi coi compagni tra qualche giorno sono notizie confortanti in vista della trasferta sul campo del Fiorenzuola. Tanto più che il tecnico Greco dovrà rinunciare a Scappini, operato a uno zigomo dopo lo scontro nel match contro l’Ancona. L’attaccante starà fermo sino a metà della settimana prossima e poi potrà riprendere ad allenarsi con una maschera protettiva.

A oggi la coppia d’attacco più probabile per il match di sabato sembra quella composta da Scotto e Diakite, la stessa di due terzi della stagione passata. L’alternativa è Omoregbe, che però finora è piaciuto più da subentrato nella ripresa rispetto a quando è stato schierato dal primo minuto. A centrocampo invece andrà sostituito Lora, squalificato per un turno. In preallarme Masala, Gianola e Bonavolontà, in rigoroso ordine di possibilità, col sassarese in vantaggio anche perché è giocatore di temperamento che serve in questo finale di stagione.

Serenità e fiducia sono i sentimenti predominanti in casa rossoblù. Il ritorno di Greco, benvoluto dalla squadra, ha sicuramente aiutato. C’è anche la determinazione di ritornare a quel successo che manca da ben sei turni (vittoria per 1-0 sull'Alessandria), ma sotto questo profilo sta peggio il Fiorenzuola che non vince addirittura dal 22 gennaio, undici giornate, tanto che è scivolata fuori dai playoff e vede avvicinarsi pericolosamente la zona playout. All’andata il Fiorenzuola ha violato il “Vanni Sanna” con la rete al 76’ di Mastroianni. Una delle tante gare dove la Torres ha costruito più occasioni dell’avversaria ma è rimasta a mani vuote.

RIPRODUZIONE RISERVATA