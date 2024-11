Diagnostica avanzata e intelligenza artificiale 

Domani (dalle 15) e venerdì (dalle 9) al Teatro Doglio (via Logudoro) si apre un tavolo della ricerca che ospita aziende, imprenditori, investitori, ricercatrici e ricercatori dell’Università di Cagliari e di altri centri di ricerca italiani. Il tema attorno al quale gli esperti si confronteranno è “Diagnostica avanzata: dal laboratorio all’Intelligenza artificiale - Hot topic business matching event”. Un argomento che coniuga il mondo della ricerca e dell’accademia.

«L’appuntamento ha per noi un significato particolarmente prezioso: puntiamo a connettere ricerca e industria in un settore in continua evoluzione, qual è quello della diagnostica medica più innovativa» spiega Fabrizio Pilo, prorettore per l’Innovazione e il territorio dell’Università di Cagliari. “Perfetto” - cornice del progetto Italian technology transfer office network in life science - debutta a Cagliari ed è curato da Unica liaison office, segmento operativo della Direzione ricerca dell’ateneo del capoluogo.

Il progetto affianca 54 tra Irccs pubblici e privati, Università ed enti di ricerca nazionali, ed è finanziato dal “Pnc - Ecosistema innovativo della salute” del ministero della Salute.

Al centro del confronto un argomento attuale e dibattuto del comparto sanità: la diagnostica medica innovativa, il passaggio dalle ricerche alle considerazioni pratiche, cliniche e applicative, connesse all’Intelligenza artificiale. Ed è sostenuto da Inpeco, Fondazione HealItalia e patrocinato da Alisei e Sardegna ricerche.

