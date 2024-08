Diagnosi veloci per limitare i rischi 

«Le meningiti, malattie di origine soprattutto batterica e virale, in Italia colpiscono oltre tremila persone l’anno», spiega Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Le forme batteriche sono le più gravi, potendo portare alla morte fino al 10% dei pazienti colpiti. Meningococco e Pneumococco ne sono i maggiori responsabili e i soggetti più esposti sono i non vaccinati. I laboratori di microbiologia, oggi attrezzati per formulare diagnosi accurate e veloci, sono molto attenti a questa patologia; infatti, considerata la sua gravità, è necessario che operino H24 e che facciano la diagnosi in urgenza, impegnandosi a ricercare quale, tra i numerosi possibili batteri, sia la causa. La diagnosi di laboratorio, oltre a indicare la terapia, innesca le procedure di sanità pubblica che, come nel caso della meningite meningococcica, prevede siano rintracciati e trattati tutti i contatti del paziente».

«Grazie alla possibilità di vaccinarsi contro meningococco, pneumococco ed emofilo» spiega Coghe, «si è nel tempo registrata una forte riduzione dei casi. Le forme da meningococco interessano, oltre i bambini sotto i cinque anni, anche gli adolescenti e i giovani adulti, mentre il pneumococco colpisce soprattutto bambini e anziani. Benché durante tutto l’anno si verifichino casi sporadici, la malattia è più frequente tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Vita di comunità (caserme, scuole, locali molto affollati), fumo ed esposizione al fumo passivo, comorbidità, sono considerati fattori di rischio».

«Nel 2021 in Sardegna sono stati segnalati sette casi di meningite batterica», specifica il medico: «cinque da pneumococco, uno da Streptococco Gruppo B, uno da M. Tubercolosis. Nel 2022 sono stati quattro casi: uno da meningococco, due da pneumococco e uno da altro patogeno. Nel 2023, primo semestre, sono otto i casi: uno da meningococco, quattro da pneumococco, due da Haemophilus e uno da altro patogeno. In Italia sono disponibili vaccini per l’Haemophilus influenzae di sierotipo b (HIB), per vari sierogruppi di Meningococco e alcuni sierotipi di Pneumococco, tutti efficaci già nel primo anno di vita. Benché esistano valide terapie mediche, la sorveglianza resta l’unico mezzo per fare la stima dei casi e valutare l’efficacia delle strategie adottate per il contenimento delle infezioni».