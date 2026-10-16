Diagnosi tardiva: i medici pagano 

Anno 2013, una trentatreenne si reca al Pronto soccorso del San Martino di Oristano ma solo alla quarta volta i medici di turno approfondiscono l’origine di un malessere risolto con un intervento chirurgico che, è la conclusione, se la diagnosi fosse stata tempestiva si sarebbe potuto evitare. Nel 2017 la donna avvia un procedimento civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non per le lesioni subite a causa “della condotta negligente e imprudente dei sanitari intervenuti durante i suoi ripetuti accessi al Pronto Soccorso il 12 e 13 aprile 2013 con ritardata diagnosi di ulcera gastrica perforata». Sia il Tribunale che la Corte d’Appello condannano la struttura sanitaria al pagamento a favore della paziente di 33.753,39 euro più le spese di lite.

L’azienda sanitaria paga e trasmette la notizia alla Corte dei Conti che contesta ai due sanitari un danno patrimoniale complessivo di 59.486,67 da suddividere tra i due in ragione del 50 per cento e, 29.743,34 ridotto a 9 mila euro per la definizione alternativa del giudizio richiesta da uno dei due medici. Per il secondo la Corte dovrà pronunciarsi. La Sezione della Corte ripercorre ora per ora, le visite della trentatreenne al Pronto Soccorso «per un dolore improvviso nella regione addominale». Al primo accesso alle 23,36 del 12 aprile 2013, viene rimandata a casa: dolore atipico, la diagnosi. Gli antinfiammatori non funzionano, la signora 1 ora e 25 minuti dopo bussa ancora al Pronto Soccorso: il dolore persiste, stesso medico e stessa diagnosi. Alle 4,14 viene dimessa «senza alcun approfondimento o indagine strumentale». Terza visita, alle 10,51 questa volta con una dottoressa che consiglia riposo e antidolorifici «al bisogno a stomaco pieno». Dopo un’ora quarto accesso al pronto soccorso nel giro di 17 ore; i dolori non cessano e finalmente i medici approfondiscono, passano poche ore e la signora viene sottoposta a intervento chirurgico: ulcera gastrica acuta e peritonite diffusa. «Comportamenti negligenti ed imprudenti, macroscopica devianza dai canoni di perizia tecnico-professionali». L’evento dannoso si sarebbe potuto evitare con una corretta e tempestiva diagnosi «senza obbligare la signora a recarsi per ben quattro volte al Pronto Soccorso». Le tesi difensive non convincono, funziona invece la richiesta per la definizione alternativa del giudizio, sigillata con 9 mila euro.

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