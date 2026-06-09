Diagnosi sulla sanità malata Oggi la Conferenza dei sindaci 

L’ultima conferenza territoriale socio – sanitaria dell’Ogliastra si era tenuta il 16 febbraio scorso alla presenza della presidente della Regione e assessora alla Sanità ad interim Alessandra Todde. Oggi alle 11 nell’aula consiliare del comune di Lanusei si terrà un nuovo confronto istituzionale per discutere non solo della situazione dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e della sanità territoriale. «Faremo il punto sulla situazione delle guardie mediche e delle guardie mediche turistiche che stanno a cuore a tutti i sindaci, soprattutto quelli della fascia costiera – spiega il presidente della Conferenza Davide Burchi - e poi parleremo dell’avanzamento della procedura per la riapertura del punto nascita».

Temi profondamente sentiti dalla popolazione ogliastrina più volta scesa in piazza, in compagnia dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei comitati, per rivendicare anche il diritto di nascere in Ogliastra. Con le elezioni amministrative appena concluse in sette comuni ogliastrini in mattinata verrà dato anche il benvenuto ai nuovi sindaci. All’incontro tra gli altri sono stati invitati la governatrice Todde, il direttore generale di Ares Giuseppe Pintor, il direttore generale dell’Asl Ogliastra Andrea Fabbo, e ancora i dirigenti e primari di Asl e del nosocomio ogliastrino, il presidente della provincia Ogliastra Alessio Seoni e il consigliere regionale Salvatore Corrias.

RIPRODUZIONE RISERVATA