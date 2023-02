Diagnosi prenatale, dialogo con l’esperta del Policlinico Casula 

Si parla diagnosi prenatale nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 21 febbraio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute”.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà Silvia Ajossa, del Centro integrato di procreazione medicalmente assistita (Pma) e diagnostica ostetrica-ginecologica del Policlinico. La diagnosi prenatale è un insieme di indagini, strumentali e di laboratorio, che hanno lo scopo di monitorare lo stato di salute del feto durante la gravidanza.

Le indagini prenatali permettono di individuare precocemente malattie che possono essere causate da anomalie del Dna, da alterazioni dei cromosomi, da patologie infettive contratte in gravidanza.

